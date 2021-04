Het gemeenschapsonderwijs (GO!) stapt mee in de verdediging van de eindtermen. Zo komt het lijnrecht tegenover het Katholiek Onderwijs Vlaanderen te staan, dat de eindtermen via het Grondwettelijk Hof wil laten schorsen en vernietigen. Dat schrijft De Standaard woensdag.

'In het belang van onze scholen kunnen we niet anders', zegt GO!-CEO Raymonda Verdyck. 'Leerlingen weten niet meer welke richting ze uit moeten. We rekenen op de wijsheid van het Hof om de continuïteit te garanderen.'

In het dossier over de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad zal het GO! daarom zelf pleidooien houden. Tot op heden stond het aan de zijlijn in de machtsstrijd tussen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en het Katholiek Onderwijs. Dat vindt bij monde van topman Lieven Boeve 'dat de identiteit van ons onderwijs wordt aangetast'.

Volgens onderwijsexpert Johan Lievens (KU Leuven) is dit meer dan een symbolische zet. 'Dit gaat al lang niet meer over een eindterm aardrijkskunde of een ontspoorde onderhandeling. Hier spelen diepere belangen. Voor het eerst zou ik het woord schoolstrijd in de mond durven nemen. Iedereen staat met geslepen messen tegenover elkaar.'

