Jan Jambon is minister-president van de Vlaamse regering. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 13 minuten en 23 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Twee weken. Maar mijn bestemming is dicht bij een luchthaven, dus ik kan altijd terugkeren. Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Vroeger belde ik 's avonds één keer naar huis om op de hoogte te zijn. Die luxe is er nu niet meer, met dank aan smartphone en tablet. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? De eerste vakantie met An, met wie ik binnenkort ga trouwen. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Dat was op de eerste reis met An en haar kinderen, in Toscane. We gingen samen naar een restaurant dat ik enorm had aangeprezen. Maar blijkbaar had de kok eerder die dag de tent verlaten. Gelukkig was er goede wijn, want de gerechten liepen faliekant mis. Al hebben we wel hard gelachen. En de jobstudent - die van de ene misnoegde klant naar de andere moest - een flinke fooi gegeven. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Het is allemaal de schuld van de Chinezen! van Tine Hens, De Churchill factor van Boris Johnson, Grote verwachtingen van Geert Mak, Napoleon van Johan Op de Beeck en nog iets van P.G. Wodehouse, om toch wat te ontspannen. Hebt u tijdens de lockdown nieuwe plekken ontdekt in eigen land? In Brasschaat ken ik elke millimeter. Maar al fietsend door de buurgemeenten heb ik toch nog wat pareltjes ontdekt. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Ik heb mijn hersenen gepijnigd om iets te bedenken, maar nee. Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde? De enige vakantieliefde die ik ooit had, dateert uit de lagere school. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Natuurlijk denk ik na over kleine verbeteringen. Maar alles drastisch omgooien? Nee. Gaat u weleens alleen op vakantie? Nee, nooit. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Toch wel. Om alles los te laten heeft een mens eigenlijk drie weken nodig. Maar die luxe heb ik nu niet. Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak? Voor Werchter Parklife, al zul je mij daar vooral achter de schermen vinden. En voor Klassiek in het Park, bij ons in Brasschaat. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Ik ben heel blij als het eindelijk vakantie is, maar na twee weken ben ik ook weer tevreden dat ik opnieuw kan gaan werken. Voor welke atleet gaat u zeker voor het scherm zitten tijdens de Olympische Spelen? Enkele spelers van de Brasschaatse hockeyclub maken deel uit van de Red Lions, dus voor hen ga ik zeker supporteren. Maar ook voor Wout van Aert, Remco Evenepoel en judoka Matthias Casse. Wat hebt u geleerd tijdens de lockdowns? Dat je de heel gewone dingen, die soms triviaal lijken, moet waarderen. Hebben de lockdowns u vriendschappen gekost? Nee. Maar ik ben wel blij dat we weer fysiek kunnen samenkomen. Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land? De Voerstreek heeft mijn hart gestolen. Door de herinneringen aan het Taal Aktie Komitee, maar ook omdat het er altijd prachtig is, vier seizoenen lang. En in het buitenland? Ik twijfel tussen De Marken en Piemonte: bijna zo mooi als Toscane, maar veel minder toeristisch. Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen? Ook Italië, zonder twijfel. Zelfs als Italianen hun vuilnisbakken buitenzetten, heeft dat iets esthetisch. Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe? Frank Vandenbroucke. Hij moet een vreselijk jaar achter de rug hebben. Ik hoop dat hij zijn batterijen wat kan opladen en zich na de zomer al te veel onheilsberichten kan besparen.