Lidewij Nuitten is documentairemaker en reporter bij Iedereen beroemd. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze vragen te beantwoorden, had ze 39 minuten en 12 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Ik heb de hele maand juli vakantie genomen. In het begin van het jaar heb ik ook al zeven dagen yogales gevolgd in Senegal. Bent u naar het buitenland gegaan? Ik ben in Nederland geweest, op twintig kilometer van de grens met België, en een week in Frankrijk, op vijftig meter van de grens. Een vliegtuig krijg je me nu niet in. En dat is ook helemaal niet erg: er zijn in eigen land nog zo veel mooie plekken te ontdekken. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Normaal gesproken probeer ik mijn smartphone uit te zetten, maar nu volg ik alles toch wel op de voet. En zelfs als ik eens een paar dagen zou overslaan, belt mijn moeder wel om me op de hoogte te houden. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Vorige zomer was ik met mijn vriendin en een vriend aan het paardrijden in de bergen in Armenië, en toen werden we ineens vergezeld door een kudde wilde paarden. Alsof ik in Mulan was beland. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Drie jaar geleden reed ik met de fiets naar Pamplona, in mijn eentje. Op een avond vroeg ik toestemming aan een boer om mijn tentje in zijn weide op te zetten. 'Geen probleem', zei hij. Tot hij een kwartier later straalbezopen en met een ronkende bosmaaier in de hand mijn richting uitkwam. Lallend vroeg hij of ik al eens een piemel van dichtbij had gezien. Gelukkig slaagde ik erin snel mijn tent af te breken en ben ik ongedeerd weer op de fiets kunnen springen. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini. Ik was veertien en mijn ouders hadden een huis met zwembad gehuurd in Spanje. Welke boeken leest u deze zomer? Ik ben honderdvijftig pagina's ver in De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Ik ben helemaal mee. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Het duinengebied tussen De Panne en Bray-Dunes. Als je daar tussen twee duinen in gaat zitten, kun je nog een heerlijke stilte ervaren. Alleen de wind en de vogels, en in de verte het ruisen van de zee. Ik woon in Schaarbeek, waar ik het hele jaar door omgeven word door lawaai. Daarom zoek ik in mijn vakantie graag de stilte van de natuur op. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Tijdens een fietsreis heb ik ooit van puur geluk naakt door een bergweide gehuppeld. Toen ik wat beter rondkeek, zag ik in de verte een brommertje rijden. Dat was schrikken. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Aan de zwarte jongen op wie ik als achtjarige verliefd was. We zaten op hetzelfde kamp en in bed wierpen we altijd kusjes naar elkaar. Ik ben heel benieuwd wat er van hem is geworden. Als ik hem ooit vind, trouwen we onmiddellijk en maken we samen kinderen. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Elke zomer. Boswachter, treinbestuurder... Maar uiteindelijk blijf ik documentaires en reportages maken. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Een keer of vier. Alleen zie je de dingen scherper, ben je ontvankelijker voor toevalligheden, krijg je meer inspiratie en voel je de stilte beter. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Zo weinig mogelijk. Maar juist daardoor krijg ik de beste ideeën. Het is dus dubbel. Welk festival of event zult u het meest missen deze zomer? Couleur Café, omdat ik daar telkens al mijn Brusselse vrienden zie. Maar eigenlijk ben ik helemaal geen festivalganger. Veel te druk voor mij. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Doorgaans wel, ja. Ik sport meer en drink minder, waardoor ik me helderder van geest en meer 'in het moment' voel.