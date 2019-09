'De zaak-Wesphael verdient het om te worden verfilmd'

Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

'Wesphael is in de pers aan het kruis genageld', zegt justitiewatcher Jan Nolf, die de vrijspraak van de van doodslag beschuldigde Waalse politicus had voorspeld.

Bernard Wesphael in de armen van zijn dochter na zijn vrijspraak door het Assisenhof van Bergen. © belga

Op donderdag 31 oktober 2013 werd de echtgenote van Waals Parlementslid en Ecolo-oprichter Bernard Wesphael dood aangetroffen in een hotelkamer in Oostende. Wesphael sprak van zelfmoord, maar werd al snel zelf verdacht van doodslag. Daarmee begon de affaire-Wesphael, die drie jaar lang pers en publieke opinie zou beroeren. Er ontstonden kampen van believers en non-believers in de onschuld van Wesphael, waarbij de laatste groep duidelijk in de meerderheid was. Drie jaar later, op 16 oktober 2016, werd Wesphael door het hof van assisen...

