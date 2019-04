Honderd jaar geleden werd Jef Bruyninckx geboren. Hij speelde en was De Witte. En hij werd de eerste Vlaamse filmster. Dit is het verhaal van dé posterboy van de jaren dertig.

Het moet niet altijd over roem gaan. ' Ik zing van de dagen en zwijg van 't chagrijn', zong Wannes Van de Velde ooit in een film over een jongen uit Zichem.

...