N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat morgen/woensdag door met zijn consultaties voor de Vlaamse regeringsvorming.

Om 10 uur is Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan de beurt, daarna volgen CD&V-voorzitter Wouter Beke, Vlaams Belang-kopman Tom Van Grieken en de ondervoorzitters van zijn eigen partij N-VA, Lorin Parys en Cieltje Vanachter.

N-VA-voorzitter Bart De Wever begon vandaag/dinsdag met zijn gesprekken met het oog op een nieuwe Vlaamse regering. PVDA-voorzitter Peter Mertens was eerst aan de beurt, gevolgd door Meyrem Almaci van Groen en John Crombez van sp.a.

Morgen/woensdag gaan de consultaties verder met Gwendolyn Rutten van Open Vld om 10 uur, CD&V-voorzitter Wouter Beke om 11 uur, Tom Van Grieken van Vlaams Belang om 12 uur.

Zijn eigen partij, die zondag ondanks verlies opnieuw de grootste van Vlaanderen werd, is om 13 uur aan de beurt. Ondervoorzitters Lorin Parys en Cieltje Vanachter nemen de honneurs waar. De gesprekken vinden plaats in het voorzitterschap van het Vlaams parlement.

Peter Mertens: 'Voor De Wever zijn formaties gekoppeld, voor ons niet'

De Wever ziet de Vlaamse partijen van klein naar groot, dus is PVDA-voorzitter Peter Mertens als eerste aan de beurt. Die spreekt onmiddellijk forse taal bij zijn aankomst in het Vlaams Parlement. 'Men gaat de verkiezingen niet gebruiken om het land te splitsen', waarschuwt hij. 'Er is geen enkel signaal gegeven door de kiezer voor die splitsing. Wij gaan dus ook geen Vlaams regeerakkoord onderhandelen als pasmunt voor die splitsing.'

'De formateur heeft gezegd dat de Vlaamse en de federale formatie gekoppeld zijn. Voor ons is dat niet zo.' Dat zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens na zijn consultatie bij N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Peter Mertens mocht dinsdag als eerste op gesprek bij Bart De Wever, die een consultatieronde voert moet het oog op de vorming van een Vlaamse regering. 'Ik heb hem duidelijk gezegd dat we ons niet laten gijzelen', zegt Mertens na afloop. De PVDA-voorzitter pikt het niet dat beide formaties aan elkaar worden geklonken. 'Wij hebben vier Vlaamse zetels, die cruciaal zijn in elk scenario', maakt hij zich sterk. 'Het zal heel moeilijk zijn om gelijk welke regering te vormen zonder te luisteren naar het het volk.' Mertens nam dinsdag een uur de tijd voor het gesprek met zijn N-VA-collega. 'We hebben onze sociale thema's op de agenda gezet, zoals de verhoging van de pensioenen en het verlagen van de pensioenleeftijd.' Uitzicht op een tweede gesprek heeft hij nog niet. 'Het is niet aan mij om mezelf uit te nodigen.'

Peter Mertens kreeg na zijn consultatie bij N-VA-voorzitter Bart De Wever een merkwaardig cadeautje mee naar huis. De PVDA-voorzitter ontving een flesje pikante saus met de beeltenis van Karl Marx.

'Fenomenaal pikant', was te lezen op het rode flesje

Almaci: 'Zowel N-VA als PS moet campagne nu achter zich laten'

Groen-voorzitter Meyrem Almaci kreeg na afloop van haar consultatiegesprek met Bart De Wever een doosje groene thee met het opschrift 'Santhee'. 'Een Wiedergutmachung, denk ik', reageerde ze.

Almaci wou niet ingaan op het gesprek dat ze samen met Björn Rzoska voerde met de N-VA-voorzitter. 'Het is te vroeg om te weten wat hij van plan. Misschien weet hij dat ook zelf nog niet.' Voor aanvang van het gesprek zei Almaci dat iedereen de campagne nu achter zich moet laten. 'Ik heb zowel bij N-VA als bij PS al dingen gehoord waarbij ik denk: de campagne is voorbij.

Laat de koning en de Vlaamse formateur nu hun werk doen.' Ze lanceerde ook een oproep naar haar collega-voorzitters. 'Alle democratische partijen moeten nu goed nadenken hoe we deze gesprekken gaan voeren', zei ze.

Crombez: 'Hoop dat degenen met voldoende zetels snel akkoord sluiten'

'Ik hoop dat degenen die voldoende zetels hebben snel een akkoord sluiten. Het is logisch dat men daarvoor niet in eerste instantie naar ons kijkt.' Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez dinsdag na zijn gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Crombez hoopt dat de formatie snel kan gaan, al zal dat dan wellicht zonder sp.a zijn. Een Bourgondische coalitie, met N-VA, Open Vld en sp.a, zou een te nipte meerderheid hebben om werkbaar te zijn, vindt hij. 'Het zijn de partijen met de meeste zetels die nu moeten zoeken naar oplossingen. Met de uitslag die wij hebben, is het niet aan ons om de richting aan te geven.' De sp.a'er hoopt dat we niet opnieuw in een wereldrecord regeringsformatie verzeilen.

'De onbestuurbaarheid van het land zou enkel het ongenoegen versterken.' Volgens Crombez hebben de geruchten over een voorakkoord met N-VA zijn partij veel stemmen gekost. 'Ik zie duidelijk in mijn mailbox dat een aantal mensen daardoor niet voor ons hebben gekozen. Ik hoop dat men nu begint te geloven dat er geen voorakkoord was, maar het is te laat', zegt hij. Crombez kreeg, net als zijn voorgangers Peter Mertens en Meyrem Almaci, een cadeautje van De Wever. De sp.a-voorzitter ontving een gitaarstemmer met daarop de slogan van sp.a.