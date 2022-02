N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt voor om de bevoegdheid over kernenergie te regionaliseren. Vlaanderen zal dan zelf kunnen beslissen om de huidige kernuitstap terug te draaien, zo verklaarde hij zaterdag in De Ochtend op Radio 1.

N-VA heeft eerder al duidelijk gemaakt een tegenstander te zijn van een sluiting van alle kerncentrales. De partij wil meer bepaald de twee jongste reactoren, Doel 4 en Tihange 3, langer openhouden. N-VA heeft al eens een wisselmeerderheid daarvoor aangeboden, maar daarop werd niet ingegaan. Nu werpt de partijvoorzitter een nieuwe kaart op tafel: hij stelt voor om de bevoegdheid over dat dossier naar het niveau van de regio's te brengen.

Hij stelt dat in Vlaanderen een massale meerderheid voorstander is van het openhouden van kerncentrales. Een regionalisering zou dan betekenen dat Vlaanderen zelf kan beslissen om alvast Doel 4 langer te laten draaien.

'Geen draagvlak voor kernuitstap'

'Er is geen draagvlak voor de kernuitstap in Vlaanderen', zo klinkt het. Hij wijst erop dat Groen de enige Vlaamse partij is die de kernuitstap nog voluit verdedigt. 'Je kan hier gemakkelijk een akkoord met de partijvoorzitters maken omdat Groen maar een kleine partij is.'

In Wallonië is de situatie iets complexer omdat Ecolo daar meer gewicht in de schaal kan werpen, klinkt het nog.

Volgens De Wever kan de regering-De Croo het niet eens raken over het dossier. Als het geregionaliseerd wordt, 'dan is De Croo er ook vanaf.'

Eerder deze week werd in de Kamer nog gedebatteerd over de kernuitstap. De discussie werd nieuw leven ingeblazen door een oproep uit werkgevershoek om de twee jongste kerncentrales na 2025 open te houden - een mogelijkheid die het regeerakkoord voorziet.

Meerderheidspartij MR is al langer voorstander van die levensduurverlenging, maar ook Open VLD en CD&V lijken de deur wat verder op een kier te zetten. Daarbij wordt ook naar de geopolitieke situatie gekeken en de invloed op de gasprijzen. Minister van Energie Van der Straeten bevestigde dat de regering op 18 maart de knoop zal doorhakken.

'We gaan dat niet doen op basis van een mening, een facebook-advertentie of buikgevoel. Maar op basis van cijfers, rapporten en studies', benadrukte Van der Straeten.

