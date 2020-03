N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit vanwege de coronacrisis voor een noodregering van een jaar, de PS wil zich liever niet in politieke avonturen storten.

Er is dus geen sprake van om van premier te wisselen. Dat lieten de Franstalige socialisten zaterdagavond weten nadat in de media was gesuggereerd dat de post van premier tot onenigheid tussen PS en MR gezorgd zou hebben voor de vorming van een noodregering met PS en N-VA.

'Bij een crisis, in een noodgeval moeten de politieke verantwoordelijken de gezondheid van de burgers laten voorgaan op andere overwegingen. De kapitein in volle storm vervangen zou onverantwoord zijn. Gezond verstand en staatsbelang zeggen ons dat niet te doen', liet de PS op sociale media weten.

Nadat vrijdag bleek dat N-VA en PS vorige week gesprekken voerden over de vorming van een noodregering, voerden SP.A-voorzitter Conner Rousseau via sociale media en zijn N-VA-collega Bart De Wever op VTM-middagnieuws de druk op de vorming van dergelijke regering op.

Er zouden zaterdag gesprekken hebben plaatsvonden of nog steeds lopen, maar door een 'eendrachtige' discretie lekte nauwelijks iets uit over de samenstelling van of de vordering aan de onderhandelingstafel. In heel wat media viel te lezen dat de gesprekken tussen N-VA en PS erg goed verliepen, maar dat de MR dwarslag omdat de Franstalige liberalen vreesden dat ze niet langer de premier zouden mogen leveren. De MR zou onder meer met de functies van Europese raadsvoorzitter Charles Michel, Europees commissaris Didier Reynders en Senaatsvoorzitster Sabine Laruelle al erg goed bedeeld zijn, luidde het. Maar alvast de PS veegt dat argument zaterdagavond van de tafel.

N-VA-voorzitter Bart De Wever hield zaterdagmiddag een duidelijk pleidooi voor een noodregering van één jaar. 'Ik pleit voor een noodregering van één jaar om de crisis te bevechten', zei hij zaterdagmiddag op VTM NIEUWS. 'Er is een steunpakket nodig voor de economie en de zelfstandigen van miljarden. De bestuurspartijen moeten zich daar nu op focussen', aldus De Wever die ervoor waarschuwde dat ons land in een recessie dreigt te belanden. Intussen moet er dan gekeken worden worden hoe het land op orde gezet kan worden, besloot de N-VA-voorzitter.

Hij hoopt dat men begin volgende week de onderhandelingen kan opstarten, klonk het 's avonds op de VRT.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau liet op Twitter verstaan dat er zaterdag iets moest gebeuren. 'Indien er vandaag niets beweegt, zal er maandag niets zijn. Dat zou onaanvaardbaar zijn', luidde het in het Frans - een mogelijke boodschap voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die nauwelijks Nederlands verstaat, zoals hijzelf ook moeilijkheden heeft met de taal van Molière.

Si rien ne bouge aujourd’hui, il n’y aura rien lundi. Ce serait inacceptable. Gedaan met veto’s en ego’s. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren. #formatie — Conner Rousseau (@conner_rousseau) March 14, 2020

Maandag worden de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle bij de koning verwacht voor hun eindverslag. 'Gedaan met veto's en ego's. Als iedereen nog maar beetje goede wil toont, kan er vandaag iets gebeuren', vervolgde de SP.A-voorzitter.

Dat er zaterdag aan een oplossing gewerkt werd, staat vast. Maar onder welke vorm en met welke partijen rond tafel, lekte niet uit. Dewael en Laruelle blijken dus hun belofte van te werken in algehele discretie tot nu gestand te houden.

