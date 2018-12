De Wever: 'Logisch dat PS aan macht wil komen door ons uit te sluiten'

'We moeten weigeren om samen te werken met N-VA, net zoals we weigeren om samen te werken met Vlaams Belang.' Dat zei Paul Magnette, die donderdag werd voorgesteld als woordvoerder van PS voor de verkiezingscampagne, op La Première (RTBF). 'Er is geen verschil meer tussen N-VA en Vlaams Belang en we moeten dus uitsluiten met hen samen te werken.' 'Wij zijn zeer ontevreden met het migratiebeleid in Europa en de welkomstcultuur die Angela Merkel predikte', reageert Bart De Wever.

'Maar die onvrede zullen wij nooit omzetten in wrok tegen migranten zelf. We staan voor een streng, maar humaan beleid. We willen dat Europa eindelijk werk maakt van de beslissing om voor opvang te zorgen in eigen regio en een einde maakt aan de open grenzen van ons continent. Daarom kunnen wij het pact van Marrakesh echt niet aanvaarden. Dat PS hierin onze tegenpool is, is duidelijk.'