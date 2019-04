De Wever: 'Geen sprake van dat N-VA in regering met groenen stapt'

N-VA zal na 26 mei niet in een regering stappen met Ecolo, de PTB of PS-voorzitter Elio Di Rupo. Dat heeft voorzitter Bart De Wever duidelijk gemaakt in Terzake en in een debat van de kranten De Tijd en L'Echo met Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet. En als dat niet anders kan, dan moet confederalisme voor hem een eerlijke kans krijgen.

Op 55 dagen van de verkiezingen deed De Wever in niet mis te verstane bewoordingen de deur dicht voor Ecolo - en dus eigenlijk ook voor Groen, dat zich verbindt met Ecolo. Toen hij in het debat de vraag kreeg of hij met Ecolo zal praten als beide partijen na de verkiezingen op 26 mei winnaar zijn, antwoordde De Wever: 'Daar is geen sprake van.'

Volgens De Wever brengt Ecolo bovendien 'de PS gratis mee. Hij (Nollet, nvdr.) wordt dan premier, met Elio in de regering. In geen duizend jaar.'

Er zijn volgens De Wever twee opties na 26 mei: 'Of we kunnen verderzetten wat we nu doen, maar met meer ambitie. Of er moet iets anders komen. Wat ik niet ga doen, is een regering maken, een compromis en dan zeggen: het trekt er toch een beetje op. Het zal er niet op trekken.'

Confederalisme

De Wever vindt dat confederalisme een eerlijke kans verdient, het is volgens hem de enige manier waarop België nog een toekomst kan hebben. 'Wij voorzien daarin ook solidariteit. Het gaat me niet om de transfers, het gaat om de manier waarop er getransfereerd wordt', zei hij.

'Ik ben geen vragende partij om nog eens een jaar te onderhandelen om vast te stellen dat je het over niets eens bent. Die brug gaan we nooit bouwen. Als we een centrumrechts beleid kunnen leveren, een beleid zoals mijn democratie het wenst, dan wil ik dat zo snel mogelijk op het tapijt brengen.

'Lukt dat niet, dan gaan we een structurele oplossing moeten hebben om meneer Nollet de kans te geven om zijn gemeenschap te besturen zoals hij dat wil. Maar ge moogt de factuur niet naar mij sturen, want ik wil ze niet betalen,' aldus De Wever.

'Laat ons geen 500 dagen verliezen,' besloot De Wever. 'Ik hoop dat de uitslag van die aard is dat ik u niet moet komen lastig vallen.'

Op de vraag wie op 1 januari 2020 premier van België zal zijn, antwoordde De Wever 'Jan Jambon', die de Kamerlijst van N-VA in Antwerpen trekt. Nollet antwoordde: een groene.