Live De Wever: 'Als Michel op het vliegtuig stapt, dan ontslaat hij ons'

De Wever: 'Als Michel naar Marrakesh vertrekt, ontslaat hij ons en valt de regering'

N-VA -voorzitter Bart De Wever heeft gereageerd na de ministerraad. 'Vanaf het moment dat Michel naar Marrakesh gaat zonder ons akkoord, ontslaat hij ons de facto uit de regering. Wij hebben formeel laten noteren dat wij niet akkoord gaan met het pact. De andere partijen hebben gezegd dat de toestemming van de N-VA niet nodig is om naar Marrakesh te gaan. Wij zijn het daar niet mee eens. Ik vind het spijtig dat men ons weinig ruimte laat om tot een compromis te komen. Men verkiest blijkbaar een regeringscrisis boven dit evidente compromis. Michel zal opstijgen naar Marrakesh als premier van de Zweedse coalitie, maar zal landen als premier van de Marrakeshcoalitie. In het parlement mag er dan een meerderheid zijn, bij de bevolking is die er niet', aldus De Wever. Daarmee verlegt De Wever de deadline opnieuw met een kleine 24 uur en legt hij de bal terug in het kamp van premier Michel.

De partijvoorzitter van de N-VA vervolgt: 'Wij hebben in veel moeilijkere omstandigheden altijd de ruimte gelaten aan onze coalitiepartners. Het is de eerste keer in vijf jaar dat ik die soepelheid vraag, en ik stel vast met welke gretigheid een compromis wordt geweigerd', klinkt het. 'Wat de toekomst betreft: die ligt niet meer in onze handen. We blijven echter constructief ter beschikking', besluit De Wever. Daarmee laat hij de deur nog op een kier voor de komende 24 uur.