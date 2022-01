'Het werk is kolossaal', zegt Eric Deffet, Wallonië-specialist bij Le Soir.

Wat zijn de grote dossiers waarover de Waalse regering van minister-president Elio Di Rupo (PS) zich dit jaar moet buigen? Journalist Eric Deffet ziet er twee, en ze zijn allebei minstens deels de voortzetting van de rampspoed die Wallonië vorig jaar trof. 'De coronapandemie daargelaten, want daarmee zullen alle regeringen in dit land nog wel even de handen vol hebben,' zegt Deffet, 'is de grootste uitdaging en prioriteit nummer een voor de Waalse regering de wederopbouw van de overstroomde gebieden. Rond Verviers zijn nog hele wijken onbewoonbaar. Duizenden woningen moeten helemaal opnieuw worden gebouwd, of totaal gerenoveerd.' Is Wallonië in staat om die zware taak tot een goed einde te brengen? Dat is nog maar de vraag, aldus Deffet. 'Er is zo veel te doen. Naast alle vernielde huizen, overheidsgebouwen, sportzalen en scholen, zijn er de rivieroevers, bruggen en wegen... Het werk is kolossaal. Er zijn in Wallonië ook niet genoeg bouwbedrijven, niet genoeg loodgieters, metselaars en ga zo maar door. En ook al is de ramp natuurlijk niemands schuld, het spreekt voor zich dat de burgers in deze omstandigheden een sterke overheid verwachten en ongeduldig worden. De slachtoffers beseffen niet dat het herstel jaren zal duren. Wat als we straks in juli de eerste verjaardag van de overstromingen herdenken en moeten vaststellen dat er nog veel mensen in kazernes of caravans wonen? Dat veel mensen nog altijd geen afdoende regeling hebben met de verzekeringsmaatschappij? Het laat zich raden dat het ongenoegen bij de bevolking zal groeien.' De openbare financiën van het Waalse Gewest vormen het tweede Waalse hoofdpijndossier. 'En dan met name de Waalse schuld. Vóór de kerstvakantie heeft de Waalse regering een rapport besteld over de evolutie van de schuld. Het is zonder meer alarmerend. Als Wallonië niet scherp ingrijpt, gaat het mis. De schuld is dramatisch toegenomen als gevolg van de coronasteunmaatregelen en de overstromingen. In 2021 bedroeg de geconsolideerde schuld van Wallonië 27 miljard euro, haast twee keer de inkomsten van het Waalse Gewest, die ongeveer 15 miljard euro bedragen. En we weten niet wat 2022 brengt, maar telkens als het Overlegcomité sectoren sluit, moet het gewest financiële compensaties geven. De Waalse regering heeft een bezuinigingsplan opgesteld dat dit jaar ingaat, waarbij het gewest de komende tien jaar jaarlijks, cumulatief, 150 miljoen euro minder zal uitgeven: 150 miljoen in 2022, 300 miljoen in 2023 enzovoort. Dat traject wordt dus elk jaar lastiger en aangezien Wallonië de belastingen niet wil verhogen, zal men de broekriem moeten aanhalen. Kortom, er staan Wallonië moeilijke jaren te wachten.'