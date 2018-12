De Warmste Week en andere goede doelen: slim doneren doe je zo

Tijdens De Warmste Week van Studio Brussel (18-24 december) een duit in het zakje doen voor de opleiding van de blindengeleidehond van een buurvrouw: het bezorgt een mens een warme gloed vanbinnen. Maar wordt de wereld daar ook echt beter van? Vermoedelijk een beetje, al is uw 40 euro niet meteen een topinvestering. 'De opleiding en verzorging van één blindengeleidehond kost 40.000 euro', zegt moraalfilosoof Stijn Bruers. 'Met datzelfde bedrag kun je voorkomen dat 1000 kinderen in Afrika blind worden door trachoom, een oogontsteking die met een eenvoudige ingreep te genezen is. 40 euro investeren in een internationale ngo als Sightsavers helpt dus meer leed verzachten dan hetzelfde bedrag schenken voor één hond.' Als medeoprichter en voorzitter van Effectief Altruïsme België promoot Bruers het optimaal en rationeel afwegen van giften voor goede doelen. Hij schreef er het boek Beter worden in goed doen over.

