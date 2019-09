Het lakse begrotingsbeleid van de regering en het soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank zorgen voor een verarming van de bevolking.

'Waar het verstand ophoudt, begint de woede. Daarom is woede een teken van zwakte.' Het is een wijsheid van de dalai lama die zeker geldt voor premier Charles Michel (MR). Afgelopen weekend verklaarde die: 'Een tekort van 13 miljard, dat maakt me wóédend'. Als premier draagt hij hiervoor nochtans zelf een grote, zo niet dé grootste verantwoordelijkheid. De woede van Charles Michel illustreert zijn slappe leiderschap. Onder zijn leiding slaagde de regering er niet in om de begroting op te ruimen en de overheidsschuld af te bouwen, ondanks dure beloftes, ondanks lage rente. Straks, officieel op 1 december, wordt Michel voorzitter van de Europese Raad. Als hij dan inderdaad wordt opgevolgd door partijgenote en huidig minister van Begroting Sophie Wilmès, wordt wel erg duidelijk hoe schaars de Franstalige liberalen dezer dagen bedeeld zijn met politiek talent en doorzettingsvermogen....