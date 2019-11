Veel te veel kinderen groeien op in een arm gezin, veel te veel jongeren beginnen met een lege maag aan hun volwassen leven. 'Ontelbare Vlamingen zetten zich in om daar iets tegen te doen', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Hoog tijd dat ze hulp krijgen van de Vlaamse overheid.'

Weer geen stoute kinderen in Vlaanderen dit jaar. Dat beweerde Sinterklaas afgelopen weekend toch bij zijn blijde intrede in Antwerpen. Over árme kinderen repte hij met geen woord. Het moest uiteindelijk een beetje feestelijk blijven allemaal. Nochtans lijkt het me sterk dat de Sint niet op de hoogte zou zijn van het feit dat er in die bonte menigte die hem opwachtte ook kinderen stonden die gretig van de rondgestrooide pepernoten en letterkoekjes snoepten om hun knagende honger te stillen. In al die rode postbussen waar dezer dagen een baard en mijter op zijn geplakt, moeten tientallen zo niet honderden brieven zijn gedeponeerd van kinderen die hem niet vragen om Playmobil-ridders, een kwispelend speelgoedhondje of een iPad Mini maar wel om centen voor een schoolreis, dik ...