De verzwegen crash van Sabena-vlucht C712: 35 ton Belgische wapens aan boord

'Gelieve goed te zorgen voor Flappy. Ik ga terug naar Bob. Vaarwel.' Het laatste woord op het kattebelletje op een keukentafel in Sint-Pieters-Woluwe is onderlijnd. Yvonne Sohet schreef het briefje net voor ze een zelfmoordpoging ondernam. Ze kon het verlies van haar man niet te boven komen. Bob Laroche had ze leren kennen bij Sabena, waar zij werkte als airhostess en hij als vluchtingenieur. Hun kat doopten ze Flappy, omdat zijn oren bewogen als de flaps van een vliegtuig. Dat zijn de verstelbare delen van een vleugel, die omlaag kantelen bij de landing. Bij zo'n landing, vroeg in de ochtend van 13 juli 1968, ging het fataal mis voor Bob.

