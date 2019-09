De nieuwe federale regering moet de belastingen optrekken en snoeien in de sociale zekerheid, zeggen de informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte.

'Nee, mam, dat van die kamer opruimen was een verkiezingsbelofte.' Een oneliner van Loesje, het fictieve meisje achter wie een Nederlandse collectief schuilgaat dat kritische en geestige affiches verspreidt. Herinnert u zich nog de verkiezingsbeloftes in de aanloop naar de stembusgang van 26 mei? We zouden minder belastingen gaan betalen. De pensioenen zouden worden opgetrokken. We konden minder gaan werken voor hetzelfde loon. Een doktersbezoek werd gratis, net als het openbaar vervoer. Nauwelijks drie maanden later heeft de realiteit die beloftes ingehaald.

