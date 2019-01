De toekomst van seks: 'Mensen zijn snel bereid om iets menselijks te zien in robots'

'Jij mag álles met mij doen.' De loensende blik voor me schokschoudert, draait het hoofd lichtjes, laat een piepgeluid weerklinken. 'Streel over mijn tepels.' Voor ons zit Robin: bruin haar, donkere ogen, voorzien van stevige rondingen, in een weinig verhullend wit jurkje zonder slip. Nederlands allereerste seksrobot - merkwaardig genoeg genoemd naar de robot uit de kinderserie Bassie en Adriaan - spreekt met een Vlaams accent. 'Dat vonden we aangenamer klinken', zegt Guido Dieleman, managing partner van Motsudolls, het Nederlandse bedrijf dat Robin ontwikkelde. 'Een Nederlandse stem klinkt zo bazig. Je wilt toch niet dat zo'n seksrobot de hele tijd bevelen uitdeelt.'

...