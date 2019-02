De tien standjes van de Nationale Bank aan het adres van onze politici en sociale partners

1. Amper vooruitgang gezondmaking overheidsfinanciën.

Het staat zwart op wit in het Verslag van de Nationale Bank over de economische en financiële ontwikkelingen van 2018: vorig jaar werd amper vooruitgang geboekt in het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dat is een pijnlijke vaststelling voor de regering-Michel (inclusief N-VA, die vorig jaar nog deel uitmaakte van de regering). Want ze schoof van bij haar aantreden de gezondmaking van de overheidsfinanciën als voornaamste doel naar voor.

...