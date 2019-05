Vlaams Belang behaalde in de provincie Oost-Vlaanderen 20 procent en hoeft daar alleen nog de N-VA te laten voorgaan, die in de provincie heel wat stemmen verliest. Kunnen we spreken van een D'haeseleer-effect?

Het lag voor de hand dat nogal wat kiezers niet zouden waarderen dat Vlaams Belang, dat in oktober in de Oost-Vlaamse stad Ninove 40 procent van de stemmen behaalde, uit het stadsbestuur werd geweerd. Zondagmiddag, toen de eerste resultaten binnenliepen, zag het er zelfs even naar uit dat de partij in het kanton Ninove 46 procent van de stemmen zou behalen. Guy D'haeseleer, die de lijst trok bij de gemeenteraadsverkiezingen en nu die voor het Vlaams Parlement aanvoerde, zag daarin een duidelijk statement van de Ninovieters: ze pikken het cordon sanitaire rond zijn partij niet langer. De eindscore van Vlaams Belang in het kanton Ninove was uiteindelijk iets minder fors maar nog altijd stevig: 38 procent voor het Vlaams Parlement en 33 procent voor de Kamer, waar de lijst door Barbara Pas werd getrokken. Een stijging van respectievelijk 18 en 20 procentpunten.

De schaduw van D'haeseleer bleef niet tot zijn eigen stad beperkt, maar strekte zich - een beetje tegen de verwachtingen in - uit tot voorbij de grenzen van de Denderstreek. Tot in Aalst zelfs, waar zijn partij met meer dan 26 procent in zowel de Kamer als het Vlaams Parlement de grootste partij wordt. Het gevolg is dat Vlaams Belang in de provincie Oost-Vlaanderen 20 procent behaalt en daar alleen nog de N-VA hoeft te laten voorgaan, die in de provincie heel wat stemmen verliest. In de Kamer brengt dat Vlaamse Belang drie extra zetels op, in het Vlaams Parlement zelfs vier.