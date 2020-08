Antwerps cultuurhuis De Roma sluit tot het einde van het jaar de deuren. De onzekerheid waar de coronacrisis voor zorgt dwingt hen daartoe. 'Ik denk dat er nog veel zalen ons zullen volgen.'

'Dit was een zeer moeilijke, en ook emotionele beslissing', zegt Danielle Dierckx, directeur van De Roma. 'Ons hart bloedt, maar ons verstand zegt dat dit het beste is.' Dierckx maakte vandaag in een open brief aan alle cultuurliefhebbers bekend dat De Roma in september niet de deuren zal openen, en pas vanaf volgend jaar weer toeschouwers ontvangt.

Hoe zijn jullie tot die beslissing gekomen?Danielle Dierckx: Wij werken voor 85 procent van onze middelen met eigen inkomsten, uit tickets en van de bar. Die zijn in maart van de ene op de andere dag helemaal weggevallen. We vielen daarmee terug op een minimum aan subsidies waarmee we onze vaste kosten zelfs niet kunnen betalen. In onze zaal kunnen 1900 toeschouwers, maar het ziet ernaar uit dat we ook in het najaar niet op volle capaciteit kunnen draaien. Dat maakte het voortbestaan van De Roma heel precair. Ook in januari zullen we nog geen 1900 mensen kunnen ontvangen, maar we staan dan wel al een heel stuk dichter bij het einde van deze crisis. De sluiting was dus nodig, als we onze ploeg van medewerkers aan boord willen houden.De Roma had al heel wat optredens gepland in het najaar. Waren jullie te optimistisch?Dierckx: Begin juli was er ook nog perspectief voor ons. Eerst werd er gesproken van binnenevenementen van 200, daarna 400 en later al 800 mensen. Dat groeiperspectief is vandaag helemaal weg. We kijken aan tegen een jojo in het najaar, waarmee de regels altijd weer verstrengd kunnen worden.De cultuursector vraagt aan de Nationale Veiligheidsraad die donderdag samenkomt om een capaciteitsbezetting van minimaal zestig procent van zalen toe te laten. Zou dat voldoende zijn?Dierckx: Ook dat is niet genoeg om op lange termijn te overleven. Maar als dat enigszins verantwoord is, moet dat uiteraard worden toegelaten. Wij springen nu wel naar januari: het kost ons te veel geld om concerten aan te kondigen, promotie te voeren, tickets te verkopen en vervolgens alles weer te moeten afgelasten of uitstellen.In augustus werd De Roma omgedoopt tot AC De Roma, uit protest omdat voetbalmatches nog wel mochten doorgaan. Had de sluiting niet gehoeven?Dierckx: Het grote probleem was dat politici onvoldoende op de hoogte waren van de inspanningen die de cultuursector al had geleverd. In samenwerking met de experten van de GEES hadden wij ons al georganiseerd op een manier die coronaproof was. Er zijn in ieder geval een aantal beslissingen genomen die niet nodig waren, zoals het verbieden van cultuuractiviteiten in Antwerpen. Ik ben blij te zien dat die erkenning voor de cultuursector en de professionaliteit waarmee we dit aanpakken er de laatste weken wel is gekomen. Ik hoop dat daarmee ook het vertrouwen van het publiek kan worden hersteld.Zullen er nog veel zalen het voorbeeld van De Roma volgen?Dierckx: Ik denk van wel, ja. Zalen die met een veel hoger aandeel van subsidies werken hebben natuurlijk de mogelijkheid om evenementen te organiseren in onzekere omstandigheden. Ik hoop ook dat zij dat blijven doen, in het belang van de artiesten en het welzijn van ons allen.Voor de zomer kwam Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) met een noodfonds voor de sector. Zal dat genoeg zijn?Dierckx: Tijdens de uitbraak van de coronacrisis is er niet als eerste aan de cultuursector gedacht, maar ondertussen zijn er al wel veel acties gebeurt die het belang van cultuur voor elke Vlaming onderstrepen. Ik hoop dat de minister van Cultuur zijn bevoegdheid voor de komende tijd even hoog op de agenda kan houden. Wij hebben vooral contact met de stad Antwerpen, waarvan we een ondersteuning bovenop onze subsidies hebben gekregen. Ik zal de komende maanden overal aankloppen om bijkomende steun te vinden. Hopelijk kan het systeem van tijdelijke werkloosheid voor ons nog verder blijven bestaan, ook in 2021.Wat krijgen mensen te horen met tickets voor een concert dat opnieuw wordt afgelast?Dierckx: Wij proberen zo veel mogelijk concerten te verplaatsen naar een nieuwe datum, liever dan ze af te gelasten. Onze klanten krijgen wel altijd de mogelijkheid om hun geld terug te vragen, of het bedrag te schenken aan De Roma.