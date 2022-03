De Franstalige socialisten van de PS hebben zondag op een statutair congres hun militantisme vernieuwt. Er komt een pariteit tussen mannen en vrouwen in alle partij-instanties en er wordt een opening gemaakt naar sympathisanten. 'Veel van onze medeburgers zijn socialist maar weten het nog niet', benadrukte partijvoorzitter Paul Magnette in Eigenbrakel.

Magnette wees erop dat engagement vandaag meer persoonlijk is. Een lidkaart kopen is geen automatisme meer, maar een handeling die tijd kan kosten. 'Het zou een fout zijn om niet iedereen te verwelkomen die onze waarden deelt', aldus de PS-voorzitter. 'We openen dus de deuren van de partij aan al deze reisgenoten.'

Magnette riep de lokale afdelingen en federaties op om deze sympathisanten, die snel militanten zullen worden, hartelijk te ontvangen. In oktober 2020 kwam de PS terug in de federale regering, zes jaar nadat de Zweedse coalitie aan de macht kwam. Paul Magnette somde de verschillen op die volgens hem door de aanwezigheid van de PS in de Vivaldi-regering werden gerealiseerd: de 6% btw op elektriciteit, herinvesteringen in de gezondheidszorg, het herwaarderen van het minimumpensioen, ...

'Met de socialisten is het hart teruggekeerd', besloot hij. De PS-voorzitter ging ook in op de herhaalde vragen om maatregelen tegen de stijgende energieprijzen. De partij herhaalde zondag haar eisen voor een btw-vermindering naar 6% op gas, de uitbreiding van het sociaal tarief en de onmiddellijk maatregelen om de prijs aan de pomp te verminderen. 'Autoloze zondagen en een snelheidsbeperking op de snelwegen zoals de groenen voorstellen klinken sympathiek, maar die gaan de mensen niet helpen die hun wagen moeten voltanken om te gaan werken', benadrukte Magnette.

