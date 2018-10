De poes als therapiedier: streel een kat en word gelukkig

Aanschuiven aan de gate, overstappen, hopen dat je bagage meereist... Het vliegtuig nemen is voor veel mensen een stresserende aangelegenheid. Daarom kiezen steeds meer Amerikaanse luchthavens voor therapiedieren: beestjes die je kunt aaien om je luxezorgen even te vergeten. Heel wat luchthavens, zoals die van Phoenix en Minneapolis, hebben honden. Cincinnati pakt uit met miniatuurpaardjes, en San Francisco met een therapiezwijn. Maar kattenvrienden moeten volgende zomer naar Denver, waar Xeli de therapiekat rondtrippelt en passagiers 'verrast, opvrolijkt en troost', aldus de website. Ook bij ons worden hier en daar al therapiekatten gesignaleerd. Vooralsnog niet op Brussels Airport, maar wel in Villa Samson, een soort bijhuis van het UZ Brussel waar patiënten terechtkunnen met hun vertro...