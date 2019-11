Overal rijpe vruchten en bessen om je heen? Het lijkt de Hof van Eden, maar het is een nieuwe voedseltrend. Als u een voedselbos aanplant, krijgt u straks hetzelfde gevoel in uw achtertuin.

Sommigen zullen het niet graag horen, maar 'luie boeren' bestaan wel degelijk. Voor Wouter Van Eck is het een geuzennaam. De Nederlander is een pionier onder de 'voedselbosboeren'. Dat zijn landbouwers die geen akkers omploegen en bezaaien met graan of maïs, maar die een bos aanplanten met allerlei eetbaars en vervolgens de natuur haar gang laten gaan. In een youtubefilmpje legt Van Eck uit hoe het allemaal begon. Als student ging hij langs bij een Nederlands project in Kenia. Ontwikkelingshelpers wilden de plaatselijke boeren helpen om hun landbouw te moderniseren, naar beproefd westers recept. Lees: een monocultuur aanleggen op kale grond, met maïszaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar door de hevige tropische regens spoelde de grond weg. Toen zag hij aan de overkant van de vallei een weelderig bos waar mensen woonden tussen de bomen met onder meer mango's, avocado's, b...