De Vlaamse amateursport worstelt met naaktheid. De normen van de jonge sporters botsen vaak met die van hun trainers. 'Eén onderbroekdoucher en twee maanden later doucht niemand nog naakt.'

'Een volwassen coach blijft op het trainingskamp plakken in de slaapkamer van zijn sportende pupillen. Het zijn meisjes van vijftien jaar. Sommigen hangen aan zijn lippen, anderen voelen zich ongemakkelijk: ze hebben hun pyjama al aan. Gaat deze coach over de schreef of niet?' We zitten in een volle voetbalkantine in Heusden-Zolder, waar Simon De Vriendt van het Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) een vormingsavond over seksueel grensoverschrijdend gedrag verzorgt. Hij laat de aanwezigen - coaches, bestuursleden en vrijwilligers van amateursportclubs - hun eigen opvattingen ter discussie stellen. 'Verandert je oordeel als het een vrouwelijke trainer is? Wat als de meisjes 17 zijn en de coach 22? Maakt dat het acceptabel of juist niet?'

...