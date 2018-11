De Nations League: loopt de Grote Markt in Brussel binnenkort weer vol?

Wat is de Nations League?

Een nieuwe landencompetitie, opgezet door de Europese voetbalbond UEFA, die begon in september van dit jaar. De 55 Europese nationale ploegen werden verdeeld in 4 divisies, al spreekt UEFA zelf van 'leagues'. België zit bij de sterkste 12 landen in League A. League D is het zwakst, daar vind je ploegen als San Marino en Liechtenstein. Binnen elke divisie werden poules geloot. België belandde bij Zwitserland en IJsland. Eindigen de Rode Duivels eerste in hun poule, dan spelen ze in juni het finaletoernooi. De ploeg die tweede wordt, blijft in de hoogste league. Het team dat laatste eindigt, degradeert naar League B. Het is nu al zeker dat dat IJsland wordt.

