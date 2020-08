Gewezen minister van Welzijn Mieke Vogels schrijft een open brief aan de leden van de Vlaamse coronacommissie over de situatie in woonzorgcentra. 'Het gaat van kwaad naar erger'.

Vorige week werd de commissie Binnenlandse Zaken met spoed bijeengeroepen naar aanleiding van de incidenten in Blankenberge.

Wanneer komt de Vlaamse coronacommissie met spoed bijeen om minister Wouter Beke te interpelleren over de mensonwaardige toestanden in de woonzorgcentra?

Tussen 25 juni en 24 juli boog de Vlaamse coronacommissie zich over de situatie in de woonzorgcentra tijdens de eerste coronagolf.

De commissie werd geconfronteerd met pakkende getuigenissen van bewoners en familieleden. Bewoners die zonder bezoek van hun geliefde weken op hun kamer moesten blijven. Partners die zestig jaar samen zijn, werden van elkaar gescheiden. Mensen leden honger, werden onvoldoende verzorgd omdat een deel van het personeel ziek werd... Mensen stierven ook door angst en eenzaamheid.

'De manier waarop met bewoners van woonzorgcentra en hun familie wordt omgegaan is mensonterend - nog steeds'

Conclusie was toen: tijdens een tweede coronagolf moet het anders!

Het parlement keurde op voorstel van de coronacommissie een aanbeveling goed die stelde dat er voortaan in alle omstandigheden minstens één vaste bezoeker per bewoner moet worden toegelaten.

'Opnieuw is het weren van alle bezoek de eerste coronamaatregel'

De tweede coronagolf, die verwacht werd voor het najaar, tekende reeds present in volle zomer.

Op 23 juli, aan het begin van die tweede golf, zei Karine Moykens, hoofd van de Vlaamse taskforce: 'We willen absoluut vermijden dat we de woonzorgcentra moeten sluiten, vanwege het mentale welzijn van onze bewoners.'

Reeds op 29 juli besliste het Zorgbedrijf Antwerpen om 10 van haar 19 woonzorgcentra volledig te sluiten. Niet omdat er een uitbraak van corona is. Een vermoeden van besmetting volstaat. Sindsdien hebben heel wat woonzorgcentra opnieuw de deuren gesloten en is het weren van alle bezoek opnieuw de eerste coronamaatregel.

Het gaat van kwaad naar erger.

'Waarom mogen medewerkers van de civiele bescherming, het Rode Kruis, het leger... wel in het rusthuis binnen, terwijl de familie, de geliefden geweerd worden?'

Een woonzorgcentrum in Wijnegem is zwaar getroffen door een coronauitbraak en dat is verschrikkelijk erg, in de eerste plaats voor de bewoners. De directeur deed eerder al een beroep op de civiele bescherming en het Rode Kruis en schakelt nu ook het leger in. Er zijn meer handen nodig want we willen onze mensen de zorg en de warmte geven die ze verdienen, zegt de directeur.

Waarom mogen medewerkers van de civiele bescherming, het Rode Kruis, het leger... wel in het rusthuis binnen, terwijl de familie, de geliefden geweerd worden? Al die externen kunnen toch ook het virus binnen brengen?

Vraag aan familieleden dat ze zich laten testen en schakel hen in om de bewoners de warmte en liefde te geven die ze deze kwetsbare mensen al jaren geven. Wat gaat er om in het hoofd van een kwetsbare dementerende oudere wanneer die plots mannen in legeruniform de kamer ziet binnenkomen? De manier waarop in deze coronacrisis met bewoners en hun familie wordt omgegaan is mensonterend!

Leden van de coronacommissie neem je eigen aanbevelingen serieus en kom op voor de bewoners in de woonzorgcentra!

