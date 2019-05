De malaise van onze fiscaliteit: 'Ik heb veel rijke klanten gehad die géén belastingen betaalden'

Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

'Hebzucht en ijdelheid staan de noodzakelijke hervorming van ons belastingsysteem in de weg', zegt fiscaal topadvocaat Victor Dauginet. Fiscaal econoom Lode Vereeck volgt hem: 'Als we kunnen voortkabbelen zoals nu, dan doen we dat. Het zit in het DNA van het land.'

Lode Vereeck: 'De heel rijken hebben hun fiscale ontsnappingsroute, maar de heel armen óók.' Victor Dauginet: 'Er zit geen gram ethiek in onze politieke wereld.' © Debby Termonia