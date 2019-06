Oorzaak is het personeelstekort bij de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij. Er zijn bij De Lijn onvoldoende chauffeurs om alle ritten uit te voeren, bericht de VRT zaterdag.

'In de entiteit Antwerpen worden dagelijks 400 tot 600 ritten niet uitgevoerd, omdat er geen buschauffeurs zijn. Dat zijn 100 chauffeurs die per dag te kort zijn om de dienstverlening aan te vangen. In Vlaams-Brabant merken we op dat er de laatste zes maanden 250.000 klanten hun bus niet hebben zien aankomen omdat er geen personeel beschikbaar is', zegt Marcel Conters van de socialistische vakbond ACOD.

In Limburg heeft De Lijn in het eerste kwartaal al 455 busritten moeten schrappen wegens geen chauffeur. In heel 2018 waren dat er 319, berichtte Het Belang van Limburg.

De directie erkent het probleem, maar wijst onder meer naar de krapte op de arbeidsmarkt. In totaal werken ongeveer 5.500 chauffeurs bij de vervoersmaatschappij. Alleen dit jaar zijn er 570 nieuwe chauffeurs nodig, waarvan 120 vacatures nog in te vullen zijn.