De late bloei van keramiste Ann Van Hoey: 'Als je te zelfverzekerd bent, kom je nergens'

Sofie Mulders Journalist

Wie bij keramiek alleen aan duffe terracotta potten denkt, heeft de kunst van Ann Van Hoey nog niet gezien. Vijftig was ze al toen ze voor het eerst haar eigen werk toonde, waarna ze meteen doorstootte naar de top. 'Ik blijf denken: is het wel goed genoeg? Maar misschien is dat niet slecht.'

Ann Van Hoey © Debby Termonia