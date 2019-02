'De kritiek van Jinnih Beels op het groene succesverhaal klinkt zuur'

Is het tijd om te stoppen met de klimaatmarsen, zoals Jinnih Beels (SP.A) dit weekend beweerde? De Antwerpse schepen vindt het allemaal een beetje te ver gaan. De eerste betoging vond ze 'fantastisch', een bewijs dat jongeren kritisch kunnen zijn. De tweede betoging kon nog net, 'maar dan was het signaal gegeven'. Het waren opvallende uitspraken afgelopen weekend, op een moment dat tienduizend mensen door de straten van Gent liepen uit protest tegen een tekortschietend klimaatbeleid. In haar kritiek bestond Beels het zelfs om het stakingsrecht erbij te slepen, maar dan om overmatig gebruik ervan af te raden, een opvallende demarche voor een socialiste. 'Ik ben grote voorstander van het stakingsrecht. Maar gebruik je het te pas en te onpas, dan verdwijnt de kracht ervan. Ik trek dat door naar de klimaatbetogingen.' Versta: je mag eens op straat komen tegen de rampzalige g...