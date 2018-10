'De kreet "importarmoede" is geen vrijbrief om arme mensen te laten stikken'

En plots werd armoede een thema in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van komende zondag. Het is een onderwerp dat het in onze middenklassemedia niet altijd zo goed doet: de meeste lezers zijn relatief bemiddeld, en empathie bestaat maar is niet onbeperkt voorradig. De diepe onderkant van de samenleving heeft dan weer zelden geld, of tijd, om kwaliteitsinfo te kopen en te lezen. Behalve met sprekende beelden op de openbare omroep - zoals in de Pano-reportage Arm Vlaanderen, 5 jaar later van enkele weken geleden, of de pakkende registratietelevisie van Een kwestie van geluk in Borgerhout en de Antwerpse Seefhoek - komt het onderwerp zelden op de radar. Schrijver en voormalig straathoekwerker Erik Vlaminck zegt het zo: 'Uit de debatten rond de gemeenteraadsverkiezingen bleek de voorbije weken keer op keer dat armoede en thuisloosheid vooral als overlastproblemen worden beschouwd.' Armoede is een probleem voor de middenklasse omdat ze een zo...