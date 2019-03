De klimaatwet is op sterven na dood

De kans dat de kamperende klimaatactivisten hun zin krijgen is zeer klein. Hoewel premier Charles Michel (MR) de deur op een kleine kier laat voor een grondwetswijziging, zijn de voorstanders voor een klimaatwet in het parlement simpelweg met te weinig.

'Wanneer artikel 7bis niet wordt gewijzigd om de klimaatwet mogelijk te maken, dan hebben we voor de komende vijf jaar geen optie meer op die klimaatwet.' Het was Greenpeace-woordvoerder Joeri Thijs die de vinger op wonde legde. Met de actie Occupy for Climate, waarbij organisaties als Greenpeace, maar ook Anuna De Wever en Kyra Gantois, de Wetstraat kortstondig bezetten, willen de activisten de hoogdringendheid van de parlementaire agenda benadrukken.

...