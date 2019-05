De N-VA'er Jan Jambon heeft zijn zinnen gezet op de Wetstraat 16. Dat is opmerkelijk voor iemand die binnen de Vlaamse Beweging jarenlang gold als een Vlaams-nationalistische hardliner en compromisloze separatist. Een portret van de meest atypische kandidaat-premier uit de Belgische geschiedenis.

Op de kandidaatstelling van Jan Jambon voor het premierschap van België valt wel wat af te dingen. Dat bleek ook tijdens het communautaire verkiezingsdebat dat Knack vorige week organiseerde. 'Hoe kan een communautaire hardliner die ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen in alle ernst premier van België willen worden?' vroeg iemand in de zaal. Maar het valt ook te bezien of traditionele Vlaams-nationalisten zitten te wachten op een Belgische premier van hun politieke strekking. Vijf jaar geleden zette de N-VA haar communautaire standpunten tijdens de regeringsonderhandelingen on hold in ruil voor een 'sociaal-economische herstelregering'. Moet dat nogmaals gebeuren om de premier te mogen leveren? Een decennium lang communautair stilzwijgen? De Volksunie werd destijds voor veel minder afgemaakt door de eigen achterban.

...