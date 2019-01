'De helft van Europa worstelt vandaag met de parlementaire democratie'

Koning Filip maakt zich zorgen. Het relletje over het weinig milieuvriendelijke haardvuur in de achtergrond heeft de groene toetsen in zijn kerstboodschap ondertussen tot fijnstof gereduceerd, maar zijn opmerking over de Wetstraat van vorige week blijft overeind. 'Vandaag beleven we ernstige politieke spanningen', klonk het, en inderdaad: zelfs in België zien we niet elk jaar een premier in twee tellen op de grond vallen, waarna hij de komende maanden met een grimas op het gezicht verder strompelt. Het is een chaotische toestand waarin de vraag naar onmiddellijke verkiezingen legitiem is, anders dan de meeste partijen beweren. Tegelijk was de veel te laat uitgelokte rel over het migratiepact ook een doorzichtige manier om het thema van de verkiezingen te bepalen, terwijl een kiezer in deze contreien het idee koestert dat hij dat zelf mag doen. In dat licht was de hoop van de koning op verantwoordelijke beleidsmakers bijna...