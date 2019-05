De grote pensioenenquête van Knack: wat zijn uw zorgen voor de oude dag?

Ewald Pironet Senior writer van Knack

In de aanloop naar de verkiezingen hebben de politieke partijen een nieuw jachtterrein gevonden: de pensioenen. Want de Belg wordt almaar ouder en maakt zich grote zorgen over zijn oude dag, zo blijkt ook uit de grote pensioenenquête van Knack.

© Valerie Geelen