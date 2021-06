Een op de drie Belgen had liever gehad dat de coronamaatregelen trager versoepeld werden dan in juni is gebeurd. Dat is een van de verrassende resultaten uit de corona-enquête die Knack samen met Le Vif en Kantar organiseerde. De Belg maakt zich nog steeds zorgen.

Het was dit voorjaar een vast ritueel: in de week voor een overlegcomité lieten partijvoorzitters, ministers en in een enkel geval een minister-president graag van zich horen in de media. Allemaal bepleitten ze verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen, om tegemoet te komen aan de verzuchting dat de mensen het nu wel echt beu waren. Soms haalden ze hun slag thuis, soms vlogen hun proefballonnetjes al snel weer uit zicht, of werden ze vakkundig door Frank Vandenbroucke afgeknald. Pas vanaf mei koos het Overlegcomité voor een stevige cadans waarop de versoepelingen elkaar opvolgden. De lockdown is voorbij.

Virologen als Erika Vlieghe en Marc Van Ranst bleven daarbij ietwat verweesd achter. Zij maakten zich - ondanks de voortstuwende vaccinatiecampagne - nog steeds grote zorgen. Ze zijn blijkbaar niet alleen. Van de 1006 Belgen die onderzoeksbureau Kantar in opdracht van Knack en Le Vif begin juni online bevroeg, vindt 44 procent het dan ook geen goed idee dat de politici de maatregelen sneller versoepelden dan de virologen zouden willen. In Vlaanderen is dat zelfs een meerderheid.

Dat is de rode draad in de resultaten: de Belg is er nog steeds niet gerust op. Denkt u dat de coronacrisis na de zomer voorbij zal zijn? Net geen meerderheid is daar pessimistisch over. De vaccins stellen blijkbaar niet helemaal gerust, of nieuwe varianten boezemen nu al angst in. De maatregelen die tijdens de lockdown werden genomen, kunnen dan ook op brede steun rekenen. Zo'n 56 procent van de ondervraagden vond de avondklok een terechte maatregel, en 32 procent meende dat de politie in de handhaving van de maatregelen zelfs te laks optrad. Maar 20 procent vond hen te streng. In de hele enquête is het telkens ongeveer een kwart van de respondenten dat wél problemen had met de maatregelen, en sneller terug naar het gewone leven wilde. In Franstalig België ligt dat aandeel vaak aanzienlijk hoger dan in Vlaanderen.

Het verbaast niet dat de tevredenheid over de virologen nog steeds groter is dan die over politici. De virologen Vlieghe en Pierre Van Damme zijn zelfs nog steeds exact even populair als een jaar geleden, toen we die vraag ook al voorlegden aan een panel. Steven Van Gucht zakt van een tevredenheid van 80 naar 75 procent, en Herman Goossens van 61 naar 53 procent. Alleen Marc Van Ranst heeft in Vlaanderen stevig aan tevredenheid ingeboet: hij daalde van 76 naar 59 procent. Dat zijn wellicht mensen die hem zijn politieke statements kwalijk nemen. We peilden ook in Franstalig België naar drie Vlaamse virologen - Vlieghe, Van Gucht en Van Ranst - en die zijn daar, net als haast alle experts, opvallend minder populair.

We vroegen de deelnemers ook hoe ze zich voelden tijdens de coronacrisis. Dat resultaat is misschien nog wel het opmerkelijkst: zo'n 56 zegt zich het voorbije jaar even goed of slecht te hebben gevoeld als voor de crisis. Op hen had de lockdown dus maar weinig effect. Zo'n 38 procent voelde zich slechter, en 7 procent zelfs iets beter.

