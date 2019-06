'De N-VA heeft de afgelopen weken minder last van opstootjes en warrige communicatie dan de PS', stelt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck vast.

Zeker naar Belgische normen zitten we, een kleine vier weken na de verkiezingen, nog in het comfortabele begin van de formatie. Het volk komt niet op straat, er zijn nog geen 541 dagen geteld, het Guinness Book of Records heeft nog niet gebeld. De informateurs ploegen voort in deugddoende stilte, in de tweede verlenging. En in de regio's zijn de twee grote politieke partijen, de N-VA en de PS, bezig met een nieuwe studieronde. Het is niet zeker dat we op 11 juli de naam van de nieuwe minister-president van Vlaanderen zullen kennen. Maar je kunt niet eindeloos doen alsof een gemakkelijke puzzel eigenlijk heel moeilijk is.

...