De zeer besmettelijke Britse variant van het covid-19-virus kan vanaf april grote druk op de zorg zetten, schrijft het Nederlandse Outbreak Management Team, dat de regering adviseert.

Dat staat in het meest recente advies van de deskundigen. De expertengroep maakt een duidelijk onderscheid tussen het 'gewone' coronavirus en de Britse variant. 'We hebben te maken met twee virusvarianten die zich in de bevolking met verschillende snelheden lijken te verspreiden en de facto leiden tot twee aparte corona-epidemieën', zo staat er te lezen. 'Een epidemie met de "oude" variant waar het aantal infecties langzaam daalde op 31 december, en een epidemie met de Britse variant waar het aantal infecties op dat moment toenam.'

De experten schatten dat 50 procent van alle nieuwe besmettingen in loop van februari uit de Britse variant zullen bestaan. Vandaag is dat in Nederland nog maar 10 procent. 'De voorspelling is dat bij gelijkblijvende omstandigheden door het grotere aandeel van de nieuwe variant - ook door daling van de "oude" variant - de huidige afname in aantal infecties, ziekenhuisopnames en IC-opnames zal stagneren en daarna in maart zal omslaan in een nieuwe toename.'

Avondklok

Het Outbreak Management Team sluit daardoor 'grote druk op de zorg' vanaf april niet uit. Er zijn dringend nieuwe maatregelen nodig, klinkt het. 'Het is van belang zo snel mogelijk zo laag mogelijk te komen wat betreft de verspreiding van het virus, en daarmee ook de ruimte te creëren om de verspreiding van de nieuwe varianten onder controle te houden, totdat we een gunstig seizoen effect kunnen verwachten op de verspreiding, en een effect van groepsimmuniteit door doorgemaakte infecties en door vaccinatie.'

Nederland blijft nog zeker tot 9 februari in lockdown. Op dit moment onderzoekt de regering of de avondklok moet worden ingevoerd.

