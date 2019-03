De F-35 schiet naast doel: mankementen stapelen zich op

Vorig jaar besloot de regering-Michel 34 gevechtsvliegtuigen van het type F-35 aan te kopen. Kostprijs: 4 miljard euro. Uit een gelekt rapport blijkt nu dat de F-35 wegens de vele mankementen onbruikbaar is voor gevechtsmissies.

Het rapport over de F-35 dateert van vorig jaar en lekte uit via POGO (Project On Government Oversight), een onafhankelijke onderzoeksgroep in Washington die gemors met overheidsmiddelen onderzoekt. In nauwelijks 14 bladzijden geeft de Director Operational Test & Evaluation (DOT&E), die rechtstreeks rapporteert aan de minister van Defensie, een overzicht van de talloze mankementen van de F-35. 'Onrustwekkend', zegt onderzoeksjournalist Dan Grazier van POGO.

