Vlaams Belanger Chris Janssens kwam dit weekend uit de kast als homoseksueel. Knack-redacteur Peter Casteels is niet onder de indruk. 'Het is 2021, Chris. Vlaanderen hartje holebi's!'

Ik ben 44 jaar oud en slechts vijf mensen weten dat ik homoseksueel ben. Mijn ouders, mijn broer en zussen komen het pas te weten als ik erover in de krant een interview geef. Dus zelfs nadat ik de beslissing heb genomen om de redactie van Het Belang van Limburg erover op te bellen, durf ik het hen nog altijd niet eerst onder vier ogen te vertellen. Sinds Chris Janssens, fractieleider voor Vlaams Belang in het Vlaams parlement, dit weekend uit de kast kwam met dit verhaal, probeer ik me voor te stellen hoe ik me in zo'n situatie zou voelen. De pijn, de eenzaamheid, de zelfhaat: ik weet niet of ik ze allemaal zo lang zou kunnen dragen.We hoeven het gelukkig niet al te uitgebreid over het persoonlijke verhaal van Janssens te hebben, want dat wil hij zelf ook niet. Veel opmerkelijker is dat de ondervoorzitter van het Vlaams Belang met zijn emotionele coming-out in de media lijnrecht ingaat tegen de partijlijn van zijn VB. Hij lijkt het zelf niet door te hebben, net zoals de interviewer van Het Belang van Limburg, maar de flagrante dubbelhartigheid van Janssens' verhaal doet de ogen jeuken.U moet weten: volgens het Vlaams Belang bestaat homofobie al heel lang niet meer in Vlaanderen. Janssens toont op een intrieste manier aan dat hier nog altijd heel wat mensen moeite hebben met homoseksualiteit - zijn eigen vrienden, zijn familie, zijn hele omgeving -, maar dat kan eigenlijk niet waar zijn. Nee, volgens de debatfiches van het VB is Vlaanderen verlicht. Wij hebben de holebi's al lang omarmd. Het is 2021, Chris. Vlaanderen hartje holebi's!Weet u wie er vandaag nog wel last heeft met homo's? Moslims. De islam is een godsdienst die de gelijkwaardigheid van holebi's niet erkent, net zoals die van de vrouw. Dat is een andere debatfiche van het VB. De partij heeft niets tegen moslims omdat die mensen er anders uitzien. Nee, natuurlijk niet. Moslims gaan met hun conservatieve opvattingen over holebi's en vrouwen eenvoudigweg in tegen de normen en waarden die wij in Vlaanderen belangrijk vinden. Sinds enkele jaren worden VB'ers het niet moe te herhalen dat dat dé reden is waarom wij de islam hier niet kunnen tolereren.Janssens bewijst zelf dat homofobie nog altijd wijder verspreid is, maar - zo kondigt hij in Het Belang van Limburg ook aan - daar zal hij niet tegen strijden. Hij wil geen 'ambassadeur' van de holebi's worden, dat behoort niet tot zijn 'politiek engagement'. Hij had enkel een tranerig verhaal klaar over een jonge kerel die hij was tegengekomen - wink, wink - en in wie hij zichzelf herkende. Die ontmoeting deed hem uiteindelijk besluiten om uit de kast te komen. 'Als ik met mijn outing één iemand kan helpen, zodat hij of zij zichzelf kan aanvaarden, zal het al de moeite zijn geweest', vertelde Janssens.Dat is meteen ook het enige wat hij voor al die jonge gasten overheeft: één weekendinterview in Het Belang van Limburg dat gelukkig ook overgenomen werd in De Standaard. Verder zullen ze niet op Chris Janssens kunnen rekenen. Tenzij in de strijd tegen de islamisering, natuurlijk. Dat noemt Janssens dan weer een van zijn politieke drijfveren. Al wordt die strijd dus niet gevoerd om holebi's te beschermen. Waarom heeft Vlaams Belang dan wél iets tegen moslims? We hebben er het raden naar. Mijn diepste medelijden gaat ondertussen uit naar de jongeren die worstelen met hun geaardheid, en alle holebi's die oprecht dachten dat het Vlaams Belang van 2021 er voor hen zou zijn als het nodig was.Zo veel cynisme, zo kort voor Kerstmis. Zoals Jacobse en Van Es van De Tegenpartij in de jaren tachtig al weleens uitriepen: mogen wij even overgeven?