'Dikkere muren tussen de haves en de havenots, op alle vlakken: dat is waar deze regering voor staat', meent Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Als een discussie dreigt uit te doven, dan is er nog altijd Peter De Roover. De N-VA-fractieleider deed afgelopen vrijdag zijn duit in het zakje, met een opzienbarende uitspraak in de zo al heftige discussie over de cultuursubsidies in het VRT-programma De afspraak. Net toen we dachten dat we werkelijk iedereen hadden gehoord over een al bij al mineure budgettaire kwestie - de kern van de discussie ging over een besparing van 5 miljoen euro, een peulschil in de Vlaamse begroting - slaagde De Roover erin om er nog een identitaire draai aan te geven. 'Ik denk dat de voorbije jaren het gegeven dat kunst schoonheid is, te veel vergeten is', zei hij. 'We hadden vroeger kunstenaars die een beter oog voor schoonheid hadden.'

...