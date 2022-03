Een onmiddellijk totaalverbod op de invoer van Russische olie of gas zou 'een verwoestende impact' hebben op de Europese economie. Daarvoor heeft premier Alexander De Croo donderdag gewaarschuwd bij zijn aankomst op de EU-top in Brussel.

De Croo wees erop dat de Europese Commissie het principe hanteert dat eventuele sancties een veel zwaardere impact moeten hebben op Rusland dan op Europa zelf. 'We zijn niet in oorlog met onszelf', stelde de premier. 'Het is niet de bedoeling om sancties te nemen die onze economie nodeloos zouden verzwakken'.

De Croo wees er wel op dat Europa zich 'stap voor stap' aan het loskoppelen is van Russisch gas en olie. 'Alle Europese landen zijn bezig om die strategische keuzes te maken om minder afhankelijk te worden van Rusland. Dat zijn onomkeerbare keuzes die een grote impact zullen hebben op de Russische economie'.

De Russische president Vladimir Poetin kondigde woensdag aan dat de Europese landen voortaan in roebels moeten betalen voor gas- en olieleveringen. Voor België, dat weinig gas uit Rusland koopt, heeft dat weinig impact, aldus de eerste minister, maar 'als men elementen van een contract verandert, dan kunnen we over alles praten, misschien ook eens over de prijs'.

Het huidige arsenaal aan sancties richt volgens De Croo intussen al veel schade aan de Russische economie aan. Het komt er nu volgens de eerste minister vooral op aan te bekijken dat alle landen die sancties toepassen dit op dezelfde manier doen, en achterdeurtjes worden gesloten.

De Croo wees erop dat de Europese Commissie het principe hanteert dat eventuele sancties een veel zwaardere impact moeten hebben op Rusland dan op Europa zelf. 'We zijn niet in oorlog met onszelf', stelde de premier. 'Het is niet de bedoeling om sancties te nemen die onze economie nodeloos zouden verzwakken'. De Croo wees er wel op dat Europa zich 'stap voor stap' aan het loskoppelen is van Russisch gas en olie. 'Alle Europese landen zijn bezig om die strategische keuzes te maken om minder afhankelijk te worden van Rusland. Dat zijn onomkeerbare keuzes die een grote impact zullen hebben op de Russische economie'. De Russische president Vladimir Poetin kondigde woensdag aan dat de Europese landen voortaan in roebels moeten betalen voor gas- en olieleveringen. Voor België, dat weinig gas uit Rusland koopt, heeft dat weinig impact, aldus de eerste minister, maar 'als men elementen van een contract verandert, dan kunnen we over alles praten, misschien ook eens over de prijs'. Het huidige arsenaal aan sancties richt volgens De Croo intussen al veel schade aan de Russische economie aan. Het komt er nu volgens de eerste minister vooral op aan te bekijken dat alle landen die sancties toepassen dit op dezelfde manier doen, en achterdeurtjes worden gesloten.