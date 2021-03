Premier Alexander De Croo rekent erop dat België aanspraak zal kunnen maken op een deel van de 10 miljoen coronavaccins die Pfizer en BioNTech vervroegd aan de Europese Unie gaan leveren. Dat heeft hij donderdag gezegd na afloop van de Europese top.

De Europese Commissie kwam vorige week met Pfizer/BioNTech overeen dat het 10 miljoen dosissen van zijn vaccin tegen covid-19 die normaal gezien in november onder de EU-lidstaten verdeeld zouden worden, nog voor de zomer zal leveren. Op hun top gaven de Europese leiders hun diplomaten donderdag de opdracht de concrete verdeling van die vaccins 'in een geest van solidariteit' uit te werken.

'De consensus is dat deze doses solidair verdeeld zullen worden, om een oplossing te zoeken voor het verschil in leversnelheid', zei premier De Croo na de videovergadering. 'Ook België zal daarvan kunnen profiteren.'

Hoeveel vaccins uiteindelijk aan België bezorgd zullen worden, is niet duidelijk. 'We hebben geen specifieke verdeelsleutel afgesproken', zei De Croo. Precies dat is een opdracht voor de vergadering van de 27 ambassadeurs.

Over de hele Europese Unie werden tot nu reeds 47,8 miljoen Pfizer-vaccins verdeeld. Iets meer dan 1 miljoen dosissen werden aan België geleverd.

