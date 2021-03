Premier Alexander De Croo roept op tot samenwerking in de aanpak van het coronavirus, nadat de voorzitter van zijn coalitiepartner MR de maatregelen van het Overlegcomité woensdag openlijk afviel. 'Als we iets hebben geleerd het afgelopen jaar, dan is het dat een pandemie geen politiek verdraagt', klonk het in de Kamer.

De federale regering en de deelstaten zagen zich gisteren gedwongen om over te gaan tot strenge maatregelen om de stijgende coronacijfers te bezweren. De scholen en kappers moeten opnieuw dicht, de buitenbubbel wordt teruggeschroefd van tien naar vier.

Op de persconferentie na afloop van het Overlegcomité verdedigden de ministers-presidenten de beslissingen, maar nadien klonk hier en daar wel wrevel. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het niet eens met de sluiting van de scholen, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez - een federale coalitiepartner die verschillende ministers en de minister-president van de Franse gemeenschap afvaardigt in het Overlegcomité - sprak zelfs van een "drieledige mislukking".

Premier De Croo kreeg donderdag in de Kamer heel wat vragen over dat pijnlijke schouwspel. "Alle regeringen van ons land hebben die beslissingen genomen, en na het Overlegcomité heb ik alle minister-presidenten horen zeggen dat ze nodig waren. Zo hoort het ook", reageerde hij. "Als we dit jaar één ding geleerd hebben, dan is het dat die pandemie geen politiek verdraagt. De pandemie heeft crisisbeheer nodig, wendbaarheid, bijsturen en koelbloedigheid. En dat wil zeggen dat je moet bijsturen als de situatie verandert, en dat we soms plannen moeten opbergen. Dat is ook wat de bevolking van ons verwacht."

De eerste minister blijft wel overtuigd van de nood aan overleg tussen de verschillende regeringen over de coronamaatregelen. "Beslissingen nemen in ons land vraagt soms engelengeduld, dat vraagt veel tijd in een situatie waarin we erg weinig tijd hebben. Ik hecht belang aan dat overleg, maar ik hecht er ook belang aan dat we de afspraken nakomen, en de beslisisngen die we genomen hebben samen verdedigen. Dat is in mijn ogen de enige weg vooruit."

