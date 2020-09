'Met dit sterk mandaat en de steun van onze leden gaan we nu volop aan de slag. Na de stilstand kunnen we eindelijk vooruit', zeggen Egbert Lachaert en Alexander De Croo in een gezamenlijke mededeling.

'De federale formatie heeft meer dan een jaar geduurd en was niet gemakkelijk', schrijft Lachaert. 'Tijdens mijn preformatieopdracht eind augustus hebben we eindelijk partijen kunnen samenbrengen die hun verschillen wilden overstijgen en bruggen bouwen in het belang van de burgers, onze economie en het land. We hebben er intense weken opzitten en uiteindelijk onder leiding van Alexander een sterk regeerakkoord kunnen sluiten dat ons land opnieuw in beweging brengt na een lange stilstand. Het doet deugd om zoveel steun te krijgen van onze leden, niet alleen op het congres maar ook de afgelopen maanden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Alexander als premier en onze andere regeringsleden de komende jaren het verschil gaan maken voor ons allemaal.'

'Mensen zijn op zoek naar zekerheid en duidelijkheid', zegt De Croo. 'Dat is de hoofdopdracht van de nieuwe regering. Met een verstandig crisisbeleid staan we klaar om iedereen te beschermen die het moeilijk heeft. Maar tegelijk willen we ook vertrouwen en vrijheid geven aan mensen die vooruit willen. Ik zal mij smijten om samen het coronavirus te overwinnen, onze economie herop te bouwen en ons land opnieuw in beweging te brengen.'