'Het is tijd om over de centen te praten', zegt federaal vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) aan Knack over de aanslepende regeringsvorming. Dat is onverholen kritiek op de voorgaande informateurs en preformateurs. De Croo zag de voorbije maanden veel nota's passeren maar telkens opnieuw mist de financiënminister het budgettaire plaatje: 'Nog nooit is het gegaan over de begroting', klaagt hij. Eens te meer met de brexit op het voorplan heerst nu hoogdringendheid, klinkt het.

Het uitblijven van een nieuwe, volwaardige regering, kan ons land de komende maanden in het vizier brengen van de financiële markten, waarschuwt minister van Financiën Alexander De Croo, vanochtend bij de start van de federale ministerraad. Zeker nu de brexit ingaat, dreigt België niet langer onder de radar te blijven: 'We zijn een land met een hoge schuld. Met een tekort dat aan het groeien is. Een land dat toch een serieuze impact van de brexit zou kunnen hebben. We mogen niet met vuur spelen.' De brexit herinnert aan de hoogdringendheid van een nieuwe regering. Zelfs in de meest optimistische scenario's wordt de impact ervan in Vlaanderen geraamd op een verlies van 6.500 banen en een economische kost van 1,8 miljard euro. Handelsakkoorden moeten aan damage control doen, zegt federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) aan Knack, maar: 'Het blijft heel kwetsbaar als je weet dat we in 8 maanden tijd honderden akkoorden moeten maken.' Alexander De Croo heeft kritiek op de voorgaande informateurs en preformateurs: 'De zeer lange discussie die we tot nu toe gehad hebben is nog nooit over geld gegaan, is nog nooit over financiën gegaan, is nog nooit over de begroting gegaan. Het wordt wel eens tijd dat we het ook daarover hebben. Het is absoluut tijd om over de centen te praten.' Lees verder onder de video Tijdens de lange formatie in de aanloop van de regering-Di Rupo in 2011 waren het internationale ratingverlagingen die druk op de ketel zetten. Momenteel zijn de kredietbeoordelaars mild voor België. Maar in oktober waarschuwden ze nog dat een brexit zwaar zou kunnen wegen op de onze economie. Het ratingbureau Moody's rekende er ook op dat een volgende federale regering de hervormingen inzake pensioenen en arbeidsmarkt niet zou terugdraaien. België moet uit die gevarenzone blijven. Daar is een nieuwe regering voor nodig, zegt De Croo: 'Vandaag stelt men zich die vraag nog niet. Maar op een bepaald moment zal men wel zien dat wij ook in concurrentie met andere landen staan. Die gaan niet aarzelen om ten opzichte van België te zeggen: ja maar, wij kunnen wél actie nemen. Deze regering van lopende zaken kan reactief werken. Maar op dit moment heb je ook een regering nodig die proactief kan werken.' Vicepremier Koen Geens van CD&V ziet het voorlopig nog niet zo'n vaart lopen, zegt hij vanochtend bij de start van de ministerraad. Tijdens de transitieperiode van de brexit tot eind dit jaar kan de economische impact ervan nog niet ingeschat worden. Of er dan economische instabiliteit dreigt? 'Dat hangt heel sterk af van de evolutie van de internationale rentemarkten' antwoordde Geens aan Knack, 'want België is niet het enige land met een wat moeilijkere budgettaire situatie. Dus ik reken erop dat dat niet gebeurt.' België moet bovendien binnen enkele weken bij de Europese Commissie haar cijfers op tafel leggen. Het tekort voor 2020 bedraagt momenteel rond de 12 miljard euro. De Croo: 'We hebben al 2 jaar na mekaar geen begroting ingediend. Men hoopt dat we tegen midden maart wél een begroting indienen. Het lijkt me een absolute prioriteit dat je erin slaagt om tegen midden maart aan Europa een vertrouwenwekkend signaal te geven.' Zo'n signaal zou kunnen zijn dat er in dit land tegen dan een nieuwe regering in de steigers staat. 'Met een goede begroting win je geen verkiezingen', luidde de welbekende uitspraak van Theo Francken (N-VA) twee jaar geleden. Maar met een slechte begroting kan je op termijn wel de verkiezingen verliezen. Want welke coalitie er ook aan zet komt: ze zal een moeilijk budgettair traject afleggen. Het gat in de begroting dichtrijden kan bij een constante werkzaamheidsgraad op twee manieren: ofwel meer belastingen heffen ofwel meer besparingen doorvoeren. In beide gevallen zal een deel van de bevolking voor het hoofd gestoten worden.