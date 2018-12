De Croo: 'Extra 43 miljoen voor rechten van vrouwen en meisjes'

Het engagement ligt in het verlengde van She Decides, de internationale campagne die De Croo vorig jaar mee op gang trok nadat de Amerikaanse regering haar steun opzegde voor organisaties die in ontwikkelingslanden werken rond familieplanning. 'Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken, mogen we meisjes en vrouwen niet laten vallen', zei een enthousiaste De Croo zondag aan de 70.000 aanwezigen in het FNB Stadion in Johannesburg. Daarom lanceerde België de internationale campagne, en wel met één duidelijk doel, aldus De Croo. 'Om meer dan 500 miljoen dollar aan fondsen te investeren in gendergelijkheid. We zijn in Brussel begonnen en vandaag sluiten we af', zegt De Croo. 'Door jullie collectieve stem, jullie acties en engagementen, hebben we het bedrag van 500 miljoen dollar overschreden.'

'En ik kan jullie zeggen dat België nog eens 43 miljoen euro extra investeert in meisjes en vrouwen', aldus de minister, die er overigens in slaagde het publiek met hem 'women are... equal!' te laten scanderen.

Global Citizen hoopt in totaal 1 miljard dollar aan fondsen te verzamelen voor de strijd tegen extreme armoede. Presentator Trevor Noah, bekend van de Amerikaanse satirische nieuwsshow The Daily Show, verklaarde net voor de speech van De Croo dat dat doel al voor 53 procent bereikt was. Global Citizens wil dat in totaal 65.000 acties worden opgezet.