Sommige beroepen worden meer getroffen door de coronacrisis dan andere. 'Ik ga niet in de luie zetel hangen. Ik blijf de zaken opvolgen.'

Karen Rigole, vastgoedmakelaar

'De coronacrisis heeft een enorme impact op de vastgoedmarkt. Alles staat nu zowat on hold om ieders gezondheid te beschermen. Nu in maart zijn we de resterende huizen nog aan het verkopen die in januari en februari al door klanten bezocht waren. Maar daar eindigt het. Mensen bieden ons geen woningen meer aan.''Toen het coronavirus dichterbij ons kwam, hebben we gezien dat we echt harder moesten werken om de panden nog binnen te halen en om het vertrouwen te winnen. Toen het te dicht bij ons was gekomen, is de verkoop zo goed als geïmplodeerd.''Vele vastgoedmakelaars werken op commissie. Ik vrees dat er voor de komende twee maanden misschien geen directe inkomsten zullen zijn. Het is echt de hel. We weten niet goed wat we nu moeten doen. Leggen we alles stil en doen we niets meer? Ik ga niet in de luie zetel hangen. Ik blijf de zaken opvolgen.''We geven absoluut niet op. Ik denk dat we het positief moeten bekijken. De huizenmarkt zal niet crashen. Daar ben ik van overtuigd. Iedereen is nu thuis heel hard aan het klussen. Mensen zijn aan het schilderen en woningen aan het mooi maken. En de rente voor hypothecaire leningen staat laag. De vastgoedmarkt zou daardoor snel opnieuw kunnen opbloeien.''We hebben bepaalde regels gekregen bij het overlijden aan het coronavirus. We moeten ervoor zorgen dat we zelf beschermd zijn. We moeten het aantal begroetingen dat tegelijkertijd gebeurt tot een minimum beperken. Liefst in gezinsverband.''Zijn er toch andere mensen die vragen om naar de begroeting te komen, dan raden we aan om dat met maximaal vijf personen tegelijkertijd te doen. Dus vijf personen naar binnen, daarna gaan ze naar buiten en mogen de volgende vijf binnen. Vroeger was dat aantal onbepaald. Soms kwam er 250 man over de vloer.''Wij kunnen natuurlijk geen afstand houden wanneer we een overleden persoon gaan halen. We moeten het lichaam vasthouden, verplaatsen en verzorgen. We moeten nu wel beschermende kledij dragen, handschoenen aandoen, meer ontsmetting gebruiken, enzovoort.''Wat opvalt, is dat het in vergelijking met vorig jaar - en dat heb ik ook bij mijn collega's gemerkt -, een veel minder drukke periode is. Ook de kistenfabrikanten zeggen dat het op dit moment heel rustig is. Waarom dat zo is, is niet direct duidelijk.''In Italië mogen er in sommige regio's zelfs geen begroetingen meer gebeuren. Ik hoop dat het hier zo ver niet komt. Voor niemand. Het is moeilijk te voorspellen wat er de volgende weken gaat gebeuren.''Op dit moment hebben wij geen abnormale volumes bij de pakjesbedeling. Er is minder administratieve post, want heel veel bedrijven zijn gesloten. Wat we ook merken, is dat er wel veel postkaartjes worden gestuurd. Ook via onze postkaartapplicatie. We hebben daar gisteren een grote actie voor gelanceerd. We geven iedere burger in het land de mogelijkheid om de applicatie tien keer volledig gratis te gebruiken. Je hoeft bijvoorbeeld alleen maar een foto te nemen en het adres erbij te zetten. Wij sturen het dan als een echt kaartje.''Ondertussen zijn er zo al 115.000 kaartjes verstuurd. Mensen doen dat uiteraard om in deze tijden in contact te blijven met elkaar. Voor de rest zal het afhankelijk zijn van wat er de volgende dagen zal gebeuren en van wat de overheid van ons vraagt.''We volgen de situatie op de voet en we houden in de eerste plaats rekening met de gezondheidsrichtlijnen. Zo vragen we onze klanten om een veilige plek aan te duiden waar we pakjes kunnen afgeven. Als er een handtekening nodig is, tekent de postbode. Dat doet hij in aanwezigheid van de klant. Zo zijn er veel maatregelen genomen om de gezondheid van onze werknemers en iedere burger te waarborgen.''Afgelopen weekend was het tweede weekend zonder eucharistievieringen. Maar ik spreek nog met mensen. Ik krijg ontzettend veel telefoons. Vooral van mensen die hun angstgevoelens willen uitspreken. Ze weten niet waar de coronacrisis naartoe gaat, hoe lang het duurt. Dat zijn vragen waar ik moeilijk op kan antwoorden.''Het zijn vaak mensen die je nooit in de kerk ziet. Ze bellen ook omdat ze problemen hebben om werk te vinden of om te vragen om ergens een goed woordje te doen. Ik krijg heel veel sociale vragen. Bijvoorbeeld van mensen die hun rekening niet kunnen betalen.''Ik vertel mensen dat we deze crisis moeten afwachten. Ik probeer hoop te geven door mensen gerust te stellen. Door te zeggen dat het wel goed zal komen.''In de rusthuizen gaat het er erg aan toe. Mensen die daar wonen, mogen nu vijf weken geen bezoek krijgen. Iedereen vindt dat normaal, maar stel je dat maar eens voor. Mijn ervaring is dat je in alle echelons van de bevolking eenzaamheid tegenkomt.'