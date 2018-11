'De casting van een reeks moet divers zijn, maar fictie is geen propaganda'

Het is een van de slotscènes van Bodyguard, de nieuwe en bejubelde BBC-reeks van de bedenker van Line of Duty die nu ook op Netflix staat: een moslima - spoilertje - bekent haar aandeel in een reeks aanslagen. Naast haar zit haar advocaat, en ze wordt verhoord door twee rechercheurs. Het zijn alle vier vrouwen, en de twee ondervragers hebben een gekleurde huidskleur. Zou zoiets al ooit eens in de echte wereld zijn voorgekomen?

